Coronavirus, Milano blindata ma Piazza Duomo è piena: "Oggi c'è il sole, inutile stare a casa"

I cittadini del capoluogo lombardo non restano in casa nonostante le misure restrittive

di Stefano Bertolino

(LaPresse) Milanesi e turisti non si rassegnano alle misure restrittive previste dal decreto emanato nella notte dal governo. Piazza Duomo è piena. "Non mi sento irrispettosa delle regole, mi sento bene e cerco di mantenere la mia salute al meglio", spiega una signora. "Bisogna godersela fino in fondo anche perché il sole che sicuramente aiuta tutti noi a stare meglio", aggiunge un'altra intervistata. "Si fa il possibile per fare una vita normale senza mettere a rischio gli altri", spiega una coppia. "Non ha senso stare in casa, basta avere più attenzione rispetto al solito ma si esce", conclude un ragazzo.