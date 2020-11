Coronavirus, medici Milano: Se avanti così, non ci sarà posto per pazienti

di lrs

Milano, 3 nov. (LaPresse) - "I dati sono piuttosto allarmanti. Per quello che ci viene detto, le strutture sono al limite della loro capienza o, se non lo sono, stanno arrivando al limite. Ci è sembrato doveroso lanciare questo appello". Lo ha detto Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, ai microfoni di Rainews24, dopo aver lanciato l'appello per un lockdown in città. Se non dovesse arrivare la stretta, "il prossimo passo, purtroppo, è che, se va avanti così, nel giro di una settimana o poco più, non si sa letteralmente dove mettere le persone", ha aggiunto.

