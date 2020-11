Coronavirus, medici internisti: Oltre 100% letti ospedale occupati

di scp

Torino, 11 nov. (LaPresse) - "Tra pazienti Covid e non Covid siamo tutti oltre il 100% di occupazione, dobbiamo chiarirlo, se no la gente pensa che ci siano 4 letti su 10 liberi in ospedale". Così Dario Manfellotto, primario Uoc di Medicina interna ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina e presidente Fadoi-Società scientifica di medicina interna, al Forum Meridiano Sanità.

