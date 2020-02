Coronavirus, media: Italiano trovato positivo a Tenerife, è lombardo

di lrs

Milano, 24 feb. (LaPresse) - Le autorità sanitarie delle Isole Canarie hanno confermato un caso positivo del virus Covid-19. È - scrive 'El Pais' - un cittadino italiano, originario della Lombardia, la regione con il maggior numero di casi di coronavirus in Italia. Il paziente è ricoverato in ospedale a Tenerife. Questo è il terzo caso rilevato in Spagna, sebbene le altre due persone siano già state dimesse.

