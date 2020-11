Coronavirus, manifestanti senza mascherina a Torino: 2 in questura

di lrs

Milano, 15 nov. (LaPresse) - Due delle persone scese in piazza a Torino, in piazza Castello, nel pomeriggio di oggi, sono state portate in questura, perché non indossavano la mascherina e, nel momento in cui i poliziotti hanno chiesto loro di mostrare i documenti, si sono rifiutati di farlo. È successo in occasione della manifestazione organizzata da Fipi-Futuro italiano partite Iva, insieme con varie associazioni di lavoratori autonomi e piccole imprese, al via alle 15.

