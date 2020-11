Coronavirus, Lopalco: Frenare contagio o rischio blocco ospedali Puglia

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "Questa pandemia blocca il sistema sanitario. In questo momento noi" in Puglia "abbiamo 1.200-1.300 persone ricoverate con la polmonite, abbiamo più o meno 140-150 persone in terapia intensiva. Se non riuscissimo a bloccare il contagio e nel giro di 20 giorni dovessero raddoppiare, noi avremmo 300 persone in terapia intensiva. Significa che per gestire questi pazienti Covid dobbiamo bloccare le sale operatorie". Lo ha detto Pierluigi Lopalco, assessore alla Sanità pugliese, durante una diretta Facebook organizzata dalla Uil Puglia. "Vi assicuro che con questa emergenza non stiamo dormendo la notte. Tutto il comparto dell'organizzazione della Sanità è molto sotto stress. Dobbiamo stringere i denti e far passare questa bufera", ha aggiunto.

