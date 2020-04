Coronavirus, Lombardia: Per riapertura è necessaria strategia nazionale

di mrc/scp

Torino, 21 apr. (LaPresse) - "Io penso che ci sia davvero bisogno di una strategia nazionale, sarebbe più intelligente aprire per categorie produttive che garantiscono la sicurezza". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, a 'Mattino 5' su Canale5, in merito alla riapertura dopo l'emergenza coronavirus. "Stiamo lavorando con un orizzonte, se la scienza darà il verde, che è il 3 maggio, ma facciamolo in un quadro generale", ha aggiunto.

