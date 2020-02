Coronavirus, Lombardia: Ogni positivo ne contagia 2, rischio crisi ospedali

di mad

Milano, 28 feb. (LaPresse) - "Dalle prime evidenze ogni soggetto positivo trasmette il Covid-19 ad altre 2 persone (r0=2). Se la diffusione si estende, gli ospedali andranno in grave crisi non solo per i ricoveri da Coronavirus ma per tutti i pazienti. Infatti, sono numerose le patologie che richiedono il ricorso alle cure intensive ma i posti disponibili sono limitati". Lo comunica in una nota Regione Lombardia. "Le malattie che richiedono un ricovero in terapia intensiva - prosegue la nota - sono molteplici e possono verificarsi in tutte le età; possono interessare i neonati, i pazienti malati da molto tempo o persone che poco prima stavano bene, come i soggetti traumatizzati o quelli sottoposti ad interventi chirurgici difficili ed impegnativi". "Per questo - conclude la nota - è stato necessario adottare le misure restrittive previste dal Dpcm del 25 febbraio che, alla luce dei dati ad oggi disponibili, si sono rivelate corrette in quanto consentono di contenere, o perlomeno rallentare, la diffusione del virus".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata