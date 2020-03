Coronavirus, Locatelli: Risultati sono ragione per continuare sacrifici

di abf

Roma, 30 mar. (LaPresse) - "Stiamo vedendo i risultati che non avremmo ottenuto senza le misure di contenimento, è una ragione per continuare a fare questi sacrifici". Lo ha detto Franco Locatelli, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, in conferenza stampa. "Dobbiamo essere rigorosi e mantenere chiuse le misure adottate", ha aggiunto.

