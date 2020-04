Coronavirus, Locatelli: Obiettivo portare indice contagiosita sotto 1

di lrs

Milano, 4 apr. (LaPresse) - "Ci avete sentito spesso in questi giorni parlare molti di noi dell'indice di RO, l'indice di contagiosità che avevo come primo obiettivo abbassare attorno al valore di 1. Questo valore è stato raggiunto ma adesso vogliamo andare oltre, vogliamo ridurlo e portarlo sotto 1 per avere l'evidenza che la diffusione epidemica nel Paese si è quantomeno arrestata come incremento giornale ma al meglio declina. L'obiettivo è scendere sempre di più". Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, in conferenza stampa dalla sede del Dipartimento della protezione civile, a Roma.

