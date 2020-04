Coronavirus, Locatelli: Non abbiamo scampato pericolo, ma contenuto

di abf

Roma, 4 apr. (LaPresse) - "I numeri confortanti di oggi ci dicono che non abbiamo scampato il pericolo, ma che le misure messe in atto hanno contenuto il contagio epidemico". Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, in conferenza stampa dalla sede del Dipartimento della protezione civile.

