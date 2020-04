Coronavirus, Locatelli: No riaprire scuole in concomitanza con attività

di ect

Milano, 23 apr. (LaPresse) - Per il presidente del Comitato superiore di sanità, il professore Franco Locatelli, riaprire le scuole significherebbe riportare l'indice del contagio, R con Zero, ben oltre l'1. "La scelta di mantenere l'interruzione delle lezioni è stata dettata dal fatto che la riapertura delle scuole in concomitanza con il ripristino delle attività produttive avrebbe comportato portare l'indice di R con zero oltre l'1", ha spiegato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata