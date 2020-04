Coronavirus, Locatelli: Essere responsabili per onorare defunti

di lrs

Milano, 4 apr. (LaPresse) - Occorre "richiamare tutti alle norme di distanziamento sociale, che rappresentano la strategia più efficace, come già fatto dal ministero della Salute. Anche il sindaco di Milano ha attirato l'attenzione sull'incremento del numero degli spostamenti. Ognuno di noi in Italia abbia comportamenti di responsabilità sociale. L'unico modo per onorare i nostri concittadini che hanno perso la vita". Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, in conferenza stampa dalla sede del Dipartimento della protezione civile, a Roma.

