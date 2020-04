Coronavirus, Locatelli: Dal 3 aprile riduzione pazienti in intensiva

di lrs

Milano, 23 apr. (LaPresse) - "A far corso dal 5 aprile, con la sola eccezione di una sola giornata, in tutti gli altri giorni c'è stata una riduzione dei pazienti ricoverati. Dal 3 aprile, costantemente, ogni giorno, c'è stata una riduzione dei pazienti in terapia intensiva per le funzioni vitali. Ancora più specificatamente, ricordo che il 3 aprile eravamo a 4.068 casi, oggi siamo 2.267". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile, a Roma, sul coronavirus.

