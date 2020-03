Coronavirus, Locatelli(Css): No decessi per soggetti sotto i 30 anni

di abf

Roma, 16 mar. (LaPresse) - "Ad ora non risultano soggetti sotto i 30 anni che siano morti per il Covid-19. I bambini piccoli possono avere il contagio ma di solito non rischiano molto, ma possono passare l'infezione a soggetti più fragili". Così il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, in una conferenza stampa alla Protezione civile.

