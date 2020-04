Coronavirus, Leodori: Oltre 20mila richieste cig per 50mila lavoratori

Roma, 3 apr. (LaPresse) - "Abbiamo ricevuto dal governo 144 milioni di euro, prima trance di oltre 300 milioni di euro per la cassa integrazione. Allo stato attuale sono pervenute 20.336 domande di cig per un totale di quasi 50mila lavoratori, per la precisione 48798 lavoratori. Per una richiesta economica di 90,8 milioni di euro. Il 94,5% riguarda aziende al di sotto dei 5 dipendenti". Così il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori in videoconferenza con il presidente, e segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

