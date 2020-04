Coronavirus, Leodori: 23 mln per affitti commercianti a fondo perduto

di egr

Roma, 3 apr. (LaPresse) - "Abbiamo stabilito un contributo agli affitti per gli esercizi commerciali. Lo stanziamento regionale diretto è di 23 milioni di euro a cui stiamo verificando se si può aggiungere un contributo della Camera commercio. E' un contributo a fondo perduto come quello per gli affitti per le famiglie". Così il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori in videoconferenza con il presidente e segretario del Pd Nicola Zingaretti.

