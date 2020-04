Le "Brigate Volontarie per l'Emergenza" nelle periferie di Milano

di Claudio Furlan

La solidarietà delle Brigate Volontarie per l'Emergenza è arrivata tra le case popolari di via Giambellino a Milano. Qui i ragazzi hanno distribuito cibo e generi di sopravvivenza alla popolazione in difficoltà. Tanta la gratitudine degli abitanti del quartiere, tra i quali molti indigenti, anziani soli, immigrati senza mezzi. "Ci aiutano solo loro".