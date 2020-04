Le Brigate Volontarie per l'Emergenza commemorano i partigiani milanesi in vista del 25 aprile

di Stefano Bertolino

(LaPresse) 75 anni dalla Liberazione, una data che in tutta italia verrà celebrata alla finestra, come ormai è tradizione in questo periodo di pandemia. A Milano le Brigate Volontarie per l'Emergenza, commemorano i partigiani alla vigilia del 25 aprile. "Ci ispiriamo a loro per immaginare una società migliore" raccontano i volontari, chiamati a svolgere alcuni servizi come la spesa alimentare e altre commissioni.