Coronavirus, Lamorgese: Lockdown è estrema ratio

di lca

Milano, 31 ott. (LaPresse) - Se non c'è ora il lockdown è perché "con le misure del dpcm si vuole vedere gli esiti, vediamo come va la curva. Il lockdown non è una misura facile, può avere effetti negativi sull'economica, e deve essere supportata da dati scientifici che lo rendono improcrastinabile. Il lockdown è l'estrema ratio". Così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese intervenuta alla festa de Il Foglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata