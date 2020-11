Coronavirus, Kompatscher (Alto Adige): Stretta su asili, dad anche alle medie

di lca

Milano, 10 nov. (LaPresse) - Didattica a distanza per due settimane anche alle scuole medie a partire da sabato e per una settimana scuole d'infanzia in presenza solo per i figli di medici e operatori essenziali. Lo annuncia il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher in conferenza stampa sull'emergenza Covid sul territorio nel presentare l'ordinanza che entrerà in vigore sabato per due settimane, cioè fino al 28 novembre. "La situazione è tale che gli esperti ci dicono che le misure già prese potrebbero non bastare e questo rischio non lo possiamo correre. Non possiamo rischiare il crollo del sistema ospedaliero. Cercheremo di ridurre ancora di più i contatti sociali nell'economia e nel mondo del lavoro", ha spiegato Kompatscher. L'ordinanza conterrà anche limiti sui posti di lavoro, per i servizi mensa, per gli studi professionali che non potranno ricevere clienti in persona e per i cantieri che non potranno iniziare nuovi lavori.

