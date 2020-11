Coronavirus, Kompatscher (Alto Adige): Fine settimana prossima 350mila test rapidi

di lca

Milano, 10 nov. (LaPresse) - Le restrizioni della nuova ordinanza valida per l'Alto Adige da sabato serviranno perché "fine settimana prossima faremo test antigene, cioè rapidi, a tappeto per un progetto molto ambizioso: 350mila test agli altoatesini, l'80% del target individuato". Lo annuncia il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher in conferenza stampa sull'emergenza Covid sul territorio, ricordando un primo esperimento già tentato in primavera. "Questo servirà per poter tornare già dalla settimana prossima a livelli della zona rossa per i servizi scolastici e uscire pian piano dalla zona rossa. È un approccio attivo, cerchiamo di isolare i portatori", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata