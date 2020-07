Coronavirus, Italia resta a bassa criticità

di mrc

Torino, 17 lug. (LaPresse) - "Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell'impatto dell'infezione da Sars-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 29 giugno-12 luglio) di 4.6 per 100 000 abitanti (in lieve aumento)". Lo si legge nel report settimanale del ministero dellA Salute e Istituto superiore sanità (Iss).

