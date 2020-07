Coronavirus, Istat-Iss: Causa diretta morte in 89% pazienti positivi

di scp

Torino, 16 lug. (LaPresse) - Il Covid-19 è la causa direttamente responsabile della morte nell'89% dei decessi di persone positive al test SARS-CoV-2, mentre per il restante 11% le cause di decesso sono le malattie cardiovascolari (4,6%), i tumori (2,4%), le malattie del sistema respiratorio (1%), il diabete (0,6%), le demenze e le malattie dell'apparato digerente (rispettivamente 0,6% e 0,5%). È quanto emerge dal rapporto 'Impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità: cause di morte nei deceduti positivi a SARS-CoV-2' di Istat e Istituto superiore di sanità.

