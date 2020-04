Coronavirus, Iss: Vita non sarà come prima, regole fino al vaccino

di abf

Roma, 24 apr. (LaPresse) - "Andiamo progressivamente ad articolare una vita che non sarà come era prima, ma dovrà mantenere certe regole fino a che non avremo il vaccino. Il paese dovrà riorganizzarsi, le persone si possono muovere ma devono rispettare certe regole ed evitare gli assembramenti". Lo sottolinea il direttore dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro durante una conferenza stampa all'Iss.

