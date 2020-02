Coronavirus, Iss: Sintomi simili a influenza, ma non circola in Italia

di mad

Milano, 13 feb. (LaPresse) - L'ultimo bollettino Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità rileva una lieve diminuzione dei casi di influenza in Italia, che è il primo segnale di superamento del picco. I sintomi dell'influenza, almeno in una fase iniziale, sono molto simili a quelli di altre infezioni respiratorie, compreso il nuovo coronavirus Sars-cov-2: febbre, tosse, raffreddore, mal di gola. Lo sottolinea in una nota l'Istituto superiore di Sanità, sottolineando che per il nuovo coronavirus, che non sta ancora circolando in Italia, non ci sono allo stato attuale terapie specifiche, quindi la malattia attualmente si cura come i casi di influenza grave, con terapie di supporto, farmaci antipiretici, antinfiammatori e idratazione.

