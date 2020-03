Coronavirus, Iss: Sequenziato genoma SarS-Cov-2

di mad

Milano, 2 mar. (LaPresse) - L'Istituto superiore di sanità e il Dipartimento scientifico del Policlinico Militare Celio di Roma hanno sequenziato gli interi genomi del virus SarS-Cov-2 isolati dal paziente cinese e dal paziente lombardo. Presto sarà disponibile anche la sequenza di un paziente veneto. Lo spiega l'Iss in una nota, sottolineando che il sequenziamento genomico di un virus nuovo, in questo caso il virus Sars-Cov-2, ha implicazioni importanti. Il sequenziamento, infatti, permette di conoscere l'intero codice genetico del virus e di seguirne i cambiamenti nel tempo e nello spazio, ciò è utile per conoscere e seguire i focolai epidemici e per investigare la struttura del virus stesso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata