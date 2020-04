Coronavirus, Iss: Mascherina importantissima ma da sola non basta

di abf

Roma, 10 apr. (LaPresse) - "La mascherina è importantissima, ma da sola non è sufficiente. Perchè il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale è decisivo, possiamo controllare la diffusione se mettiamo insieme un pacchetto di misure. L'igiene e il lavaggio delle mani per esempio". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in conferenza stampa.

