Coronavirus, Iss: In questo momento è cruciale seguire raccomandazioni

di mad

Milano, 7 mar. (LaPresse) - "Questo tipo di infezione possiamo controllarla attraverso una serie di misure: in questo momento tutti dobbiamo adottare le raccomandazioni, è un momento di responsabilità. Altrimenti mettiamo a rischio soprattutto la parte più fragile della nostra comunità. Non pensiamo che siamo lontani o che non ci riguardi: il problema c'è ed è grave. È fondamentale seguire le raccomandazioni. Bisogna avere grande attenzione". Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, nel consueto punto stampa sul coronavirus.

