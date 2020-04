Coronavirus, Iss: In fase 2 estendere tamponi nei territori

di abf

Roma, 10 apr. (LaPresse) - "Il tampone dà una misura istantanea, è un dato tecnico preciso. Nella fase 2 vorremmo estendere il tampone nel territorio per intercettare precocemente gli infetti, magari asintomatici". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in conferenza stampa. "In Regioni con bassa circolazione del virus si può spingere sul contact-tracing, non puntiamo a un numero di tamponi, dipende dall'obiettivo", ha aggiunto.

