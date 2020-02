Coronavirus, Iss: In corso test anticorpi su paziente zero

di lcl

Milano, 21 feb. (LaPresse) - "Il paziente zero è risultato negativo al tampone faringeo e attualmente stiamo verificando la presenza di anticorpi" per capire se ha contratto precedentemente l'infezione. "Entro qualche ora o al massimo domani si potranno avere i risultati". Così il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa.

