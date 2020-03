Coronavirus, Iss: Diagnosticati 583 casi tra operatori sanitari

di lcl

Milano, 10 mar. (LaPresse) - "Tra gli operatori sanitari sono stati diagnosticati 583 casi, indicando la possibilità di trasmissione nosocomiale dell'infezione". E' quanto emerge dall'indagine epidemiologica condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, contenuta nell'approfondimento che verrà pubblicato a partire da oggi il martedì e il venerdì sul sito Epicentro.

"Questo dato potrebbe essere sottostimato in quanto per una parte dei casi, soprattutto quelli diagnosticati più recentemente, non è stata ancora completata l'indagine epidemiologica", spiega l'Iss.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata