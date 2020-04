Coronavirus, Iss: Boom Lombardia? Zona densamente abitata e interconnessa

di abf

Roma, 10 apr. (LaPresse) - "Perchè in Lombardia c'è stata una propagazione più intensa che in altre zone italiane? La prima zona rossa era in zona densamente abitata e interconnessa con grande mobilità delle persone. Nella prima fase ha faciltato il contagio, è un dato obiettivo". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in conferenza stampa.

