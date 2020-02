Coronavirus, Ippolito: Fontana? A persone negative non servono mascherine

di acp/egr

Roma, 27 feb. (LaPresse) - "Credo che il presidente Fontana abbia messo la mascherina per precauzione, ma una persona negativa non ha bisogno di mascherina. Anche questo fa parte della comunicazione". Lo dice il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, in conferenza alla stampa estera.

