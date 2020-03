Coronavirus, iniziativa in edicola: DiPiù con la bandiera italiana per i lettori

Con il numero in edicola sabato 28 marzo il settimanale di Cairo Editore DI PIU’, allega la bandiera italiana. In un momento nel quale ogni giorno è in chiaroscuro, i colori della nostra bandiera aprono le finestre delle città chiuse. "Una proposta di DIPIU’ ai propri lettori per fornire un simbolo positivo alle spontanee scenografie, performance e flash mob che mette in scena il Paese che non vuole arrendersi" si legge nel comunicato stampa di Cairo Editore. "Un simbolo che è anche di vicinanza per coloro che soffrono, e un gesto di ringraziamento profondo a chi combatte il Coronavirus in prima linea nelle corsie degli ospedali, difendendo la vita delle persone contro mille avversità". Nel presentare l'iniziativa l'Editore tiene a sottolineare senza infingimenti il momento di drammatica straordinarietà che il Pese sta vivendo: "Viviamo un frangente storico decisivo, nel quale è importante tenere vivi i valori di unione e di solidarietà, mantenere la comunicazione tra i cittadini, canalizzare le energie positive verso un obbiettivo di bene comune". Per questo motivo il settimanale DIPIU’ ha deciso di offrire "lo strumento simbolico più immediato per sentirsi uniti, ridurre le distanze e coinvolgere l’Italia in una nuova forma di abbraccio. La bandiera d’Italia in allegato a 1,50 euro oltre al prezzo di copertina, in edicola da sabato 28 marzo per una settimana". La bandiera è pensata per essere esposta come uso domestico, ed è munita sia di asola per l’asta sia di legacci per essere sospesa a finestre, balconi e balaustre.

In un momento di emergenza nazionale " DIPIU' vuole essere vicino alle famiglie e alla 'famiglia Italia' con una proposta semplice e immediata che richiami i valori fondanti di coesione e responsabilità nazionale. Valori simboleggiati dalla bandiera tricolore, che per una volta viene esposta non per incitare gli atleti ad una vittoria sportiva, ma per incitare tutti noi ad una vittoria questa volta ben più importante, una finale decisiva dove tutti scendiamo in campo a fare la nostra parte, ciascuno nella propria casa, adempiendo ai decreti e alle indicazioni delle Autorità".

L'iniziativa è accompagnata dall’hashtag #ltaliachiamò

