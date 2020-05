Coronavirus, indagati 6 direttori sanitari Rsa Genova

di ect

Milano, 21 mag. (LaPresse) - Sei direttori sanitari risultano indagati nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla procura di Genova per epidemia colposa in riferimento alle morti nelle Rsa della provincia ligure. Secondo quanto si apprende, si tratta dei direttori sanitari della Residenza San Camillo, della Residenza Anni Azzurri Sacra Famiglia di Rivarolo, del Centro di riabilitazione, del Don Orione Paverano, della 'La Camandolina' e della Residenza Protetta Torriglia di Chiavari. Nel mirino degli investigatori i decessi per coronavirus avvenuti all'interno strutture.

