Coronavirus, in Veneto zero decessi nelle ultime 24 ore

di ect

Milano, 3 giu. (LaPresse) - Nelle ultime 24 ore in Veneto non si è registrato alcun nuovo decesso per Covid. Nelle terapie intensive del Veneto restano solo 2 pazienti positivi al coronavirus. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata