Coronavirus, in Veneto sì ad allenamenti negli impianti a porte chiuse

di scp

Torino, 3 mag. (LaPresse) - "È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di 2 almeno metri per gli atleti professionisti e non professionisti di sport individuali o non individuali in funzione dell'allenamento agonistico anche presso impianti sportivi al chiuso o all'aperto, ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine". Lo prevede l'ordinanza della Regione Veneto in vigore da domani. "Se Federica Pellegrini deve allenarsi, può farlo", ha detto il governatore Luca Zaia illustrando l'ordinanza.

