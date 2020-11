Coronavirus, in Veneto 3.564 nuovi positivi e 38 morti

di mad

Milano, 12 nov. (LaPresse) - In Veneto si registrano oggi 3.564 nuovi casi positivi al coronavirus, che portano il totale da inizio pandemia a 90.901. I decessi sono 38, ora il totale in regione è di 2.727. Lo ha comunicato il presidente del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa.

