Coronavirus, in Veneto 2.298 casi e 31 morti. Zaia: Record decessi in 2/a ondata

di lrs

Milano, 3 nov. (LaPresse) - Sono 2.298 in più i nuovi positivi al coronavirus in Veneto (63.095 dal febbraio scorso) e 31 i morti per un totale di 2.458. "La giornata con più mortalità da quando è iniziata questa ondata", ha detto in conferenza stampa il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Sono 31mila i tamponi nelle ultime 24 ore. "I ricoverati sono 1.119, un migliaio positivi e 108 negativi. In terapia intensiva sono 148", ha aggiunto.

