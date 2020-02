Coronavirus, in Vaticano dispenser igienizzanti e presidio medico

di rib/dab

Città del Vaticano, 24 feb. (LaPresse) - "È stato deciso di mettere dei dispenser con un igienizzante per le mani negli Uffici permessi per l'accesso allo Stato della Città del Vaticano. C'è un infermiere e il medico di guardia per l'assistenza immediata negli ambulatori della Direzione Sanità e Igiene nel caso di pazienti con sintomi riconducibili al coronavirus, che mettono in atto le procedure previste come da accordi con il ministero della Salute italiano". Lo rende noto il Vaticano.

