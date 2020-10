Coronavirus, in Valle d'Aosta coprifuoco dalle 21 alle 5

di mad

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "Con l'ordinanza che firmiamo oggi cerchiamo di rendere alcune raccomandazioni degli obblighi, senza toccare troppo il mondo economico. C'è il divieto di spostarsi nelle ore comprese tra le 21 e le 5 di mattina, una cosa che di fatto già non dovrebbe avvenire, perché i locali sono chiusi e gli spostamenti dovrebbero già essere limitati, per il Dpcm, a motivi di lavoro, salute o necessità". Lo ha detto il presidente della Valle d'Aosta, Erik Lavévaz, annunciando la nuova ordinanza che sta per firmare.

