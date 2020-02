Coronavirus, in Usa prodotto vaccino sperimentale

di scp

Milano, 25 feb. (LaPresse) - La società di biotecnologia americana Moderna ha annunciato che il vaccino sperimentale mRNA-1273 che ha messo a punto contro il coronavirus è stato inviato al National Institutes of Health per i test. "Sono orgoglioso della capacità del team di rispondere rapidamente all'attuale crisi di salute pubblica posta dal nuovo coronavirus e di lavorare con il National Institutes of Health and Coalition for Epidemic Preparedness Innovations"ha affermato Stéphane Bancel, Amministratore delegato di Moderna.

