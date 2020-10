Coronavirus, in Umbria 694 nuovi casi e 5 decessi

di mad

Perugia, 29 ott. (LaPresse) - Forte aumento dei nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle utlime 24 ore. Secondo i dati comunicati dalla Regione sono 694, che portano il totale a 8.967 dall'inizio della pandemia. L'incremento è il più alto in regione dall'inizio della pandemia, considerando anche la prima ondata. La Regione segnala anche altri cinque decessi, che portano il totale a 119. Ci sono 9 ricoverati in più nei reparti Covid (salgono così a 301) e 41 ricoverati in terapia intensiva, quattro più di ieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata