Coronavirus, in ultima settimana età media casi intorno ai 40 anni

di mrc

Torino, 24 lug. (LaPresse) - L'età media dei casi diagnosticati nell'ultima settimana è intorno ai 40 anni. Lo si legge nel report settimanale del ministero della Salute e Istituto superiore sanità (Iss). "Questo - sottolinea il report - è in parte dovuto alle caratteristiche dei focolai che vedono un sempre minor coinvolgimento di persone anziane e in parte all'identificazione di casi asintomatici tramite screening in fasce di età più basse" e "comporta un rischio più basso nel breve periodo di un possibile sovraccarico dei servizi sanitari".

