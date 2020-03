Coronavirus, in Trentino 83enne positiva al test

di abf

Roma, 2 mar. (LaPresse) - Primo caso di coronavirus 'autoctono' in Trentino. Lo ha annunciato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha comunicato nel corso di una conferenza stampa convocata questa sera in piazza Dante. "Nella tarda serata di ieri una signora di 83 anni di Trento si è presentata presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara - ha spiegato il presidente - dove è stata accolta dal pre-triage. Il protocollo prevede che dal personale sanitario vengano fatte specifiche domande per aumentare il livello di sicurezza per personale sanitario e pazienti. Constatata la presenza di tosse è stato attivato pertanto un protocollo particolare, che ha previsto fin da subito l'applicazione di una mascherina chirurgica e la visita in una saletta riservata”.

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata