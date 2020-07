Coronavirus, in Toscana focolaio a Impruneta: 9 casi, anche un neonato

di fbg/mad

Coronavirus, 3 lug. (LaPresse) - Ci sarebbe anche un neonato tra i 9 casi risultati positivi al Covid-19 a Impruneta (Firenze). Il 'cluster' è stato scoperto con il tracciamento dei contatti, effettuato da parte dei servizi territoriali dell'Asl Toscana centro, a partire dai primi due casi che si sono evidenziati l'1 luglio nello stesso comune. Sono quindi stati scoperti col tampone ulteriori sette casi, di cui cinque asintomatici e due pauci-sintomatici, per un totale, considerando i primi due positivi collegati, di sei asintomatici e tre pauci sintomatici. Le 9 persone risultate positive, la maggior parte delle quali in età adulta giovanile, farebbero parte di due nuclei familiari, ora sottoposti a isolamento e, in parte, separati e destinati a un albergo sanitario.

