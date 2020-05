Coronavirus, in Toscana 7 nuovi casi e 3 decessi: dato più basso dal 3 marzo

di fbg/mad

Firenze, 19 mag. (LaPresse) - Sono 9.968 i casi di positività al coronavirus in Toscana, 7 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Questo è il punto più basso dei nuovi casi dal 3 marzo. I guariti crescono del 4% e raggiungono quota 6.653 (il 66,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 209.161, 3.960 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.784. Gli attualmente positivi sono oggi 2.323, il 9,7% in meno di ieri. Si registrano 3 nuovi decessi: 1 uomo e 2 donne con un'età media di 90,7 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

