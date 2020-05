Coronavirus, in Puglia via libera a sport individuali all'aperto

di scp

Bari, 6 mag. (LaPresse) - Il presidente della Regione Puglia ha emanato oggi una ordinanza con efficacia immediata e valida sino al 17 maggio in materia di allenamento e addestramento degli animali, manutenzione di camper e roulotte, attività sportiva all'aria aperta. Nel rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, è consentito sul territorio regionale lo svolgimento di tutti gli sport amatoriali e individuali all'aria aperta (come ad esempio: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l'arco, tiro a segno e simili), da praticare in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

