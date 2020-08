Coronavirus, in Piemonte valutazioni su irrigidimento misure per rientri da Paesi Ue

di scp

Torino, 12 ago. (LaPresse) - Anche la Regione Piemonte sta considerando se irrigidire le misure per chi rientra da alcuni Paesi europei in relazione all'emergenza coronavirus, in particolare per quanto riguarda Spagna, Grecia, Croazia e Cipro. Lo apprende LaPresse da fonti regionali, che sottolineano che al momento si sta ragionando su come procedere, c'è una valutazione in corso.

